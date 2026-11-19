Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Seis jugadores se integraron este jueves a los entrenamientos del Saprissa tras la Fecha FIFA, en la recuperación de figuras para el cierre del semestre.

El cuerpo técnico que dirige Hernán Medford contó con los seis futbolistas tras la ventana internacional, cada uno con un minutaje distinto.

El de mayor participación fue Bancy Hernández con Nicaragua, para un total de 176 minutos, seguido de Gerald Taylor con 105 y Andrei Soto con 100, mientras que José Mora acumuló 96 y el cubano Luis Javier Paradela 90; Madrid no tuvo participación.