Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Ministerio de Seguridad Pública reforzará la vigilancia en las calles de San José con más de 6000 oficiales.

Esta medida responde al pago del aguinaldo que se aproxima.

La vigilancia se concentrará en avenidas, bulevares, parques y paradas de buses y los Oficiales de la Dirección de Programas Preventivos de la Fuerza Pública darán consejos preventivos en zonas comerciales.

Recordemos que el aguinaldo le llega este sábado a miles de adultos mayores y personas en condición de pobreza que reciben el beneficio de la Caja.

Tres días después será el turno de los trabajadores del sector privado.

“Vamos a tener policía vigilando cajeros, sedes bancarias”, declaró Raúl Rivera, director general de Fuerza Pública.

Las autoridades piden no conversar con personas extrañas que ofrezcan negocios lucrativos, pues se trata de estafas.

En la Navidad anterior, el OIJ recibió 700 denuncias en el cantón central de San José.

De ellas, 250 fueron por robos al descuido, carteristas y arrebatos, y otros 250 por asaltos con cuchillos y armas de fuego.