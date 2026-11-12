Segundo turno permitirá aumentar la producción de crema de rosas

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentó la producción de crema de rosas, por lo que el Laboratorio de Productos Farmacéuticos ya aplica esta medida para responder a la alta demanda que se registra año con año.

El gerente de Logística de la institución, Esteban Vega De La O, explicó que se aperturó un segundo turno para mejorar el proceso de producción y que han tomado las medidas necesarias en el proceso productivo para atender esa demanda creciente.

Vega De La O señaló que las mejoras en infraestructura y en procesos automatizados con equipos de punta les han permitido atender la demanda actual.

En el 2024, la CCSS entregó más de 4 millones de tubos; en el 2025, la cifra superó los 5 millones, y para este 2026, la proyección es de más de 6 millones de tubos de crema de rosas.