Secuestros virtuales superan los 120 casos: OIJ advierte sobre llamadas

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Las denuncias por secuestros virtuales con números telefónicos internacionales aumentaron de 22 en 2024 a más de 120 en 2026.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alerta sobre esta modalidad y pide denunciar de inmediato estas amenazas, que en la mayoría de casos son falsas.

Jorge Renata, investigador de delitos varios del OIJ, explicó que las llamadas provienen de prefijos internacionales de diferentes países ya identificados y no de números que empiecen con 506.

“Nosotros como regla máxima no determinamos si es secuestro real o virtual inmediatamente”, señaló el investigador.

Por ello, recomendó llamar al 911 de manera inmediata o movilizarse a la delegación de OIJ más cercana.

La institución advierte que la mayoría de estas amenazas resultan falsas y representan un peligro para las personas.