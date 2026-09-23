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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó mediante sus plataformas oficiales sobre una interrupción eléctrica programada para este jueves en diferentes sectores de la capital.
Según la información de la institución, las zonas con suspensión este 24 de septiembre serán:
Esta situación tendrá lugar por motivos de obras eléctricas y trabajos relacionados con la distribución eléctrica subterránea.
Por: Camila Rosales Méndez
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