Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó mediante sus plataformas oficiales sobre una interrupción eléctrica programada para este jueves en diferentes sectores de la capital.

Las comunidades sin luz

Según la información de la institución, las zonas con suspensión este 24 de septiembre serán:

San José, Pavas: 7:30 a. m. – 5:00 p. m.

7:30 a. m. – 5:00 p. m. San José, Escazú, San Rafael: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

8:00 a. m. – 3:00 p. m. San José, Moravia, San Jerónimo: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

8:00 a. m. – 3:00 p. m. San José, Alajuelita, San Felipe: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

8:00 a. m. – 4:00 p. m. San José, Catedral: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

8:00 a. m. – 3:00 p. m. San José, Carmen: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Esta situación tendrá lugar por motivos de obras eléctricas y trabajos relacionados con la distribución eléctrica subterránea.

Por: Camila Rosales Méndez

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