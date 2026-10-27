Sectores de la GAM tendrán suspensión de luz este miércoles

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó en su sitio web oficial sobre una serie de interrupciones del servicio eléctrico en zonas de la capital.
Según indicó la entidad, las comunidades afectadas este jueves 28 de octubre serán:
Estas interrupciones se deben a trabajos de construcción y mantenimiento de obras eléctricas.
Por: Camila Rosales Méndez
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