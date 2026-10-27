Sectores de la GAM tendrán suspensión de luz este miércoles

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó en su sitio web oficial sobre una serie de interrupciones del servicio eléctrico en zonas de la capital.

Los sectores sin luz

Según indicó la entidad, las comunidades afectadas este jueves 28 de octubre serán:

San José, San José, Pavas: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. San José, Desamparados, Desamparados: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Estas interrupciones se deben a trabajos de construcción y mantenimiento de obras eléctricas.

Por: Camila Rosales Méndez

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