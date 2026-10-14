Sector empresarial propuso un aumento del 1,7 % para los salarios mínimos

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Representantes del sector empresarial formalizaron recientemente la propuesta oficial para aplicar un incremento porcentual del 1.7 a los salarios mínimos establecidos.

Jorge Araya, Director de UCCAEP, afirma que “hay dos componentes, un componente que tiene que ver con el costo de vida y un componente que tiene que ver con materia de productividad”.

Dicho ajuste salarial propuesto por el sector productivo se aplicaría de manera progresiva hasta llegar al año 2027.

Las discusiones económicas continúan vigentes mientras las diferentes partes analizan el impacto que tendrá esta medida sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores durante los próximos meses.