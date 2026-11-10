Sector educación se manifestará este miércoles mientras crece polémica por presupuesto

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El sector educación realizará una marcha este miércoles en San José, en medio de la polémica por los recortes presupuestarios a las universidades públicas.

La movilización iniciará a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced y concluirá en la Plaza de la Democracia.

Diversas universidades participarán en la manifestación.

La discusión se centra en la Comisión de Asuntos Administrativos Hacendarios, que dictaminó un nuevo recorte de más de 8 mil millones de colones en el presupuesto extraordinario.

La medida afectará directamente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y al Tecnológico.

La aprobación de la moción se dio previo a la marcha anunciada.

Asimismo, el vicerrector de la UNED, Edward Araya señaló que el recorte para la UNED ronda los 1.899 millones de colones para el cierre del año.

“Esperamos mantener una línea de diálogo con todos los diputados, con el gobierno, para tratar de enmendar”, declaró.

La medida también generó polémica entre los diputados de ambos bandos.

El TEC tendría que cerrar la sede del Caribe en Limón, que atiende a más de 417 estudiantes, según el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que solicitará a la Procuraduría General de la República gestiones ante el Juzgado de Trabajo para determinar la legalidad de la huelga.

Si se declara ilegal, el Ministerio procederá en ese sentido.