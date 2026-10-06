Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El sector construcción registró un promedio de 44 accidentes laborales diarios en el primer semestre de este 2026, según las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Los accidentes más frecuentes fueron golpes, caídas y esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos, de acuerdo con el informe institucional.

Las autoridades recuerdan a los patronos la importancia de implementar prácticas para prevenir este tipo de incidentes en los lugares de trabajo.