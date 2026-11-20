Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Sebastián Acuña cumplirá un mes sin disputar un partido oficial con el Deportivo Saprissa.

El volante sancarleño fue dado de alta tras un esguince de rodilla y ya está con el grupo en Pérez Zeledón para el compromiso de este sábado.

Su última aparición fue el 21 de octubre, en el primer juego de repechaje ante el Firpo en la Copa Centroamericana.



El Saprissa recuperó a uno de sus mejores hombres en el mediocampo en el momento más determinante de la temporada.

Acuña registra apenas nueve juegos por campeonato, para 587 minutos y dos goles. Ahora luchará por meterse de nuevo en el once de Hernán Medford.



El jugador explicó que las dos semanas de trabajo le ayudaron a completar su recuperación.

“Yo que estaba en recuperación, y eso me ayudó también para ya estar al 100 y poder aportar al grupo en estos dos partidos que vienen”, declaró Acuña.

Agregó que se siente feliz porque otros compañeros también están al 100 y adaptados a la idea del entrenador.



Los morados entrenaron por la mañana y ya se encuentran en Pérez Zeledón para el compromiso de este sábado por la noche.