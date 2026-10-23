¿Se puede heredar el colesterol alto? Conozca las señales para detectarlo a tiempo

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Sí, se puede nacer con el colesterol alto debido a un trastorno que se hereda de los padres, el cual impide que el hígado elimine el colesterol malo, por lo que una persona puede sufrir tanto por malos hábitos como por el colesterol con el que nació.

El Dr. Cristian García Quirós, médico internista, explica si el colesterol alto puede ser hereditario, si es una enfermedad que se trae de la niñez y cómo saber que es hereditario.

El especialista detalla si es posible tener el colesterol LDL muy alto desde la infancia sin presentar síntomas y qué señales o antecedentes familiares pueden hacer sospechar de colesterol familiar.