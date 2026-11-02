Se habilitó el paso por el sector de Cambronero

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El paso en el sector de Cambronero quedó habilitado ayer a las 5:30 de la tarde, tras dos meses de cierre por un choque que dañó un puente modular.

La ruta, utilizada principalmente por vehículos pesados, ya permite el tránsito hacia el Pacífico con normalidad.

La reapertura se anticipó a la fecha prevista por las autoridades del MOP, que esperaban habilitar la vía este martes.

Durante el cierre, los conductores tuvieron que utilizar rutas alternas por poco más de dos meses. En el lugar, un semáforo regula el paso de quienes vienen del sector de Occidente.

El tránsito se observa con pocos vehículos en la mañana, aunque se reportan algunos puntos lentos por trabajos en Grecia y San Ramón.

La vía representa un punto estratégico para el transporte pesado que conecta con la Ruta 1.