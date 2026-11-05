Se acerca el aguinaldo: trabajadores y pensionados se preparan para recibirlo

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El aguinaldo 2026 ya tiene fechas de pago definidas para trabajadores y pensionados, entre noviembre y diciembre, según el sector o régimen al que pertenezcan.

Los pensionados de la Caja Costarricense de Seguro Social lo recibirán el 28 de noviembre, mientras que los funcionarios públicos tendrán el depósito el 4 de diciembre.

Para calcularlo, se suman los salarios percibidos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, incluidas las horas extra.

El resultado se divide entre 12. En el sector privado, quienes no reciban el pago podrán presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo a partir del 21 de diciembre.

El economista Alejandro López recomendó distribuir el aguinaldo en cuatro partes para administrar mejor el dinero. Según explicó, un 30 % debe destinarse al ahorro, ya sea para fortalecer un fondo de emergencias o alcanzar una meta financiera.

Otro 30 % debe utilizarse para pagar deudas, especialmente las tarjetas de crédito y los préstamos con intereses elevados. Asimismo, aconsejó reservar un 25 % para los gastos de fin de año, como regalos, alimentación y compromisos familiares.

El 15 % restante puede destinarse a actividades recreativas, reuniones sociales, paseos o experiencias con seres queridos.

Por su parte, las personas consultadas en la capital mencionaron el pago del marchamo, la compra de regalos navideños, la cena familiar y el ahorro entre los principales destinos del aguinaldo.