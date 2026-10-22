Saprissa ya está en el país y su próximo reto es visitar a San Carlos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Deportivo Saprissa ya está en el país y alista su visita a San Carlos tras el empate 0-0 ante Luis Ángel Firpo. El defensa Kendall Waston admitió que el equipo morado no ha sido contundente en la manera en que ha jugado.

“Fuimos allá por los tres puntos para sacar ventaja”, declaró Waston sobre el partido de ida en El Salvador. El defensa sostuvo que la sensación es un sinsabor porque no ganaron, aunque aclaró que no están conformes con el empate.

Waston reconoció que, por ahora, el Saprissa no clasifica a semifinales. A su llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, la delegación se trasladó al estadio Ricardo Saprissa para un almuerzo y entrenamiento vespertino.

El domingo enfrentará a San Carlos, equipo dirigido por Walter Centeno, y el sábado saldrá hacia Ciudad Quesada.