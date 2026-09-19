Saprissa vuelve a la victoria ante Herediano

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Terminó el juego entre Saprissa y el Herediano, por la última jornada de la primera vuelta en la fase regular. El resultado culminó con un 2-0.

¿Qué pasó en el partido?

Orlando Sinclair abrió el marcador en el primer tiempo con un buen remate para vencer a Carvajal y cumplir su tradición de casi siempre anotarle a los florenses.

Ya en el segundo tiempo, cerca del final, Keyner Brown tuvo un enfrentamiento con Sinclair, que culminó en penal para el Saprissa. Mariano Torres lo transformó en gol.

Los morados vuelven a ser líderes, a la espera de lo que suceda con el Club Sport Cartaginés este próximo domingo.