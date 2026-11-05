Saprissa vence al Herediano en el Carlos Alvarado

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El Deportivo Saprissa visitó el Estadio Carlos Alvarado la noche de este 5 de noviembre para enfrentarse a Herediano, por la fecha 5 del campeonato nacional.
Los morados buscaban meterse nuevamente en la pelea por el primer lugar, mientras que Herediano, sumar puntos para salir de las últimas posiciones.
0-2, a favor de los dirigidos por Hernán Medford.
Que Saprissa alcanza el segundo puesto, con 28 puntos y Herediano se mantiene en el octava casilla, con 14 unidades.