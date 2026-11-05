Saprissa vence al Herediano en el Carlos Alvarado

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Deportivo Saprissa visitó el Estadio Carlos Alvarado la noche de este 5 de noviembre para enfrentarse a Herediano, por la fecha 5 del campeonato nacional.

Los morados buscaban meterse nuevamente en la pelea por el primer lugar, mientras que Herediano, sumar puntos para salir de las últimas posiciones.

¿Cuánto quedó el partido?

0-2, a favor de los dirigidos por Hernán Medford.

¿De quiénes fueron los goles?

Newton Williams, al 13′.

Joseph Mora, al 79′.

¿Qué significa este resultado?

Que Saprissa alcanza el segundo puesto, con 28 puntos y Herediano se mantiene en el octava casilla, con 14 unidades.