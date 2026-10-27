Saprissa tiene 4 bajas para enfrentar a Luis Ángel Firpo

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Deportivo Saprissa enfrentará al Luis Ángel Firpo con cuatro bajas confirmadas por el técnico Hernán Medford: Kendall Waston, Orlando Sinclair, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla no estarán disponibles para el partido de vuelta del repechaje, que se jugará este miércoles a las 6:30 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa.

El equipo morado llega a la serie, que se encuentra 0 a 0, tras la derrota en San Carlos y luego de completar su último entrenamiento en Tibás.

Medford respondió a las críticas por la inestabilidad del equipo al señalar que, pese a los partidos perdidos, Saprissa se mantiene en primer lugar, y el capitán Mariano Torres destacó el rendimiento como local, donde el club registra un 100% de efectividad en la temporada.