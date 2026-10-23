Saprissa tiene 22 partidos sin perder ante San Carlos

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

San Carlos enfrentará al Saprissa este domingo con una racha de 22 partidos sin vencer a los morados, cuya última victoria norteña fue el 11 de agosto de 2022 con marcador de 2 a 1.

El balance entre ambos equipos desde entonces es de cinco empates y dieciséis triunfos del Saprissa, de los cuales nueve se registraron en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada.

Los dirigidos por Walter Centeno buscarán revertir esa racha con las bajas de Osvaldo Rojas y el goleador mexicano Brian Martínez.

Sandro Alfaro, asistente técnico de San Carlos, opina que “es una revanchita que nos tenemos ahí, una espina. Ojalá que los muchachos lleguen bien al partido”.