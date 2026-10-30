Saprissa tendría hasta 6 ausencias para enfrentar a Alajuelense

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Saprissa tendría hasta seis ausencias para enfrentar a Alajuelense, entre las que figuran Kendall Waston, Sebastián Padilla, Orlando Sinclair y Sebastián Acuña, además de la duda de Paul Arboin y la sanción a Gerson Torres.

El técnico Hernán Medford dejó ver su versión más tranquila en mucho tiempo y pidió disculpas a la prensa por el exabrupto de la última conferencia, tras una llamada de su hija, quien es psicóloga.

El entrenador morado atraviesa un cuadro gripal en una semana en la que también enfrentará a Herediano, y afirmó que la banca deberá asumir su responsabilidad el domingo.