Saprissa tendrá al menos dos cambios en su formación este jueves

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Deportivo Saprissa tendría al menos algunos cambios en su formación para visitar este jueves al Herediano. Gerson Torres y Jorkaef Azofeifa podrían ingresar al once titular de Hernán Medford.

Los morados siguen con bajas considerables y presentarán una lista similar a la del clásico. Por otro lado, Kendall Waston, Sebastián Padilla, Sebastián Acuña y Paulo Arboine continúan en recuperación. A ellos se suman las dudas en la participación de Óscar Duarte y Orlando Sinclair.

El técnico reconoció que las lesiones han marcado al equipo en las últimas jornadas: “Al final son seres humanos, al final las lesiones llegan, y al final pues uno tiene que tomar decisiones con lo que queda”, declaró Medford.

También señaló que la falta de gol preocupa más allá de Newton Williams. Además, mencionó que a su criterio, los delanteros e interiores deben aportar en la generación de goles.

Recordemos que Saprissa se concentró para la penúltima visita de la fase de clasificación en el Apertura 2026. El partido en Santa Bárbara cerrará la preparación morada antes de ese compromiso.