Saprissa tendrá 5 bajas para enfrentar a Alajuelense

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El Deportivo Saprissa tendrá cinco bajas para el Clásico Nacional de este domingo ante Alajuelense: cuatro por lesión ya confirmadas, Orlando Sinclair, Kendall Waston, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla, y una por sanción, Gerson Torres, quien se pierde el partido por la expulsión que vio en la jornada 12.

Cuatro de esos cinco titulares estuvieron en el clásico de la primera vuelta, por lo que Hernán Medford tendrá que rearmar el equipo, aunque el técnico evitó usar las ausencias como excusa y exigió a quienes ocupen esos lugares demostrar por qué están en el Saprissa.

Medford llega al partido con una estadística favorable, pues ha dirigido 19 clásicos en su carrera y solo perdió dos, además de ganar en la primera vuelta contra la Liga, y el equipo se concentrará este sábado antes del duelo del domingo en el Estadio Ricardo Saprissa, donde además del clásico estará en juego el liderato.