Saprissa supera a Puntarenas y recupera el primer lugar

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Terminó el juego entre Saprissa y Puntarenas, por la jornada 16 del torneo nacional. El resultado culminó con un 2-1 a favor de los morados.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó en ventaja el cuadro local con una anotación de Gerson Torres tras un desborde por izquierda de Newton Williams.

Puntarenas descontó en el marcador con una anotación de Castrillo apenas 10 minutos después.

Bancy Hernández salió expulsado tras una jugada en la que pisó a un jugador rival por detrás.

El juego se puso bastante parejo, Puntarenas luchó y Saprissa se lanzó al ataque. Al final, tras un tiro de esquina, David Guzmán puso el de la ventaja luego de un rebote.

Saprissa recupera la primera posición con 31 puntos, mismas unidades que Cartaginés pero con más diferencia de goles.

Puntarenas se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar.