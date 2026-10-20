Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Saprissa solo ganó 3 de 12 partidos como visitante en la Copa Centroamericana, según el recuento de las tres ediciones del formato que se disputan desde el 2023.

En esos 12 partidos, los morados empataron 5 y perdieron 4, para un rendimiento del 38,8 %, con visitas ante equipos como Olimpia, Motagua, Managua y Real Estelí.

Luis Javier Paradela, delantero del Saprissa, comenta ante esto que “hay seguir trabajando, enfocándonos más en esa parte, que es parte del deporte”.

Será la primera vez que el Saprissa juegue en El Salvador bajo este formato, cuando visite este miércoles al Firpo de Marvin Solano en el estadio Mágico González.