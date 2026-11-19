Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Deportivo Saprissa recupera a su máximo asistidor para el duelo contra el Pérez Zeledón.

Luis Javier Paradela cumplió con su partido de suspensión y ya está habilitado para el juego del próximo sábado.

El atacante cubano se perdió el segundo encuentro ante Granada por tarjetas amarillas.

En esta temporada, Paradela suma dos goles por campeonato nacional y ocho asistencias. Además, registra otro pase a gol en la Copa Centroamericana.

Con esas cifras, el delantero se mantiene como el máximo asistidor del torneo.

Además, durante la fecha FIFA, el cubano solo pudo jugar 90 minutos contra Bonaire.

La habilitación del atacante llega antes del reinicio del torneo, programado para este fin de semana.

El Saprissa enfrentará al Pérez Zeledón el sábado con su principal generador de juego disponible.