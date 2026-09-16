Saprissa recupera a Newton Williams ante Cartaginés

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El Deportivo Saprissa recupera a Newton Williams para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés, luego de que el delantero panameño superara las molestias que lo mantuvieron en duda para el encuentro de ida.
El equipo morado también contará con el regreso de otros jugadores que se perdieron el partido anterior por lesión, lo que representa un alivio para el técnico Hernán Medford de cara a este importante compromiso.
El partido de vuelta se disputará en el Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago, donde el Saprissa buscará sellar su clasificación a las semifinales del torneo regional.