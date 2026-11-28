Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El Deportivo Saprissa terminó como líder del Apertura 2026 y aseguró su lugar en una eventual gran final del campeonato nacional, mientras que Alajuelense, Sporting FC y Cartaginés también clasificaron a las semifinales. Por su parte, la Asociación Deportiva San Carlos se quedó sin opciones de avanzar tras empatar ante los manudos en la última jornada de la fase regular.

¿Qué pasó en los partidos?

Deportivo Saprissa 3-1 Inter San Carlos

El Deportivo Saprissa cumplió en casa y consiguió una victoria que le permitió mantenerse en la cima de la clasificación. Fidel Escobar abrió el marcador al minuto 14, mientras que Mariano Torres amplió la ventaja al 45 y Kendall Waston sentenció al 52.

Joel Campbell descontó para Inter San Carlos al minuto 32, desde el punto de penal, pero el conjunto morado consiguió sostener la ventaja y cerrar la fase regular en el primer lugar.

Sporting FC 2-1 Puntarenas FC

Sporting FC también hizo su tarea y derrotó a Puntarenas FC en casa. Eduardo Pastrana al minuto 21 y Josimar Méndez al 63, anotaron goles del encuentro, con el que los albinegros sumaron tres puntos y se mantuvieron en la pelea por el liderato hasta el cierre de la jornada. Al 89, Krisler Villalobos descontó para los porteños.

Sin embargo, la victoria de Saprissa impidió que Sporting alcanzara la primera posición, por lo que terminó la fase regular en el tercer lugar.

Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón

El Club Sport Cartaginés consiguió una victoria en casa frente a Pérez Zeledón, gracias a los goles de Joaquín Alonso Hernández al minuto 20 y Diego Mesen al minuto 67.

Con este resultado, los brumosos finalizaron en la segunda posición de la tabla por diferencia de goles y aseguraron su clasificación a las semifinales, en busca del título nacional bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro.

San Carlos 1-1 Alajuelense

La Asociación Deportiva San Carlos luchó hasta el final por conseguir su clasificación a las semifinales, pero no le alcanzó. Alajuelense se adelantó en el marcador al minuto 29, mediante una anotación de Creichel Pérez.

Los norteños, dirigidos por Walter Centeno, reaccionaron y consiguieron igualar el compromiso al minuto 71, gracias al gol de Brian Martínez. Sin embargo, el empate no fue suficiente para alcanzar uno de los cuatro puestos de clasificación, por lo que San Carlos quedó eliminado del Apertura 2026.

Así quedan los encuentros semifinalistas

Deportivo Saprissa vs Alajuelense

Cartaginés vs Sporting FC

Con la fase regular concluida, los cuatro equipos clasificados se preparan para disputar las semifinales del Apertura 2026, en una nueva etapa en la que buscarán acercarse al título nacional.

Escrito por: Daniel Palma Durán.