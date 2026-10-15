Saprissa le pasa por encima a Sporting para tomar distancia en el liderato

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Terminó el juego entre el Saprissa y Sporting FC por la jornada 11 del campeonato nacional. El resultado fue aparatoso. Saprissa ganó 7-0.

¿Qué pasó en el partido?

El paseo morado comenzó con gol de Sebastián Acuña en los primeros minutos del juego. También en la primera mitad anotaron Andrey Soto y Jorkaeff Azofeifa.

Ya en el segundo tiempo se concretó la goleada. Gerson Torres marcó al 55′, Kendall Waston al 69′ y cerró la cuenta Orlando Sinclair al 78′.

Saprissa amplió la diferencia a tres puntos respecto al Cartaginés, y sacó una ventaja de 7 goles.

Sporting se mantiene en la tercera casilla con 20 puntos.