Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Saprissa jugará la Copa Centroamericana con 4 bajas para el primer compromiso de repechaje hacia la Copa de Campeones.

El conjunto morado llegó a territorio salvadoreño para enfrentar este miércoles por la tarde al Firpo, con las ausencias del juvenil José Carvajal y de los hermanos Taylor y Sebastián Padilla.

Geiner Segura, asistente técnico del Saprissa, menciona que “estamos agilizando todo a nivel grupal y para el rival. Creo que es un objetivo que depende de nosotros”.

Este martes será el reconocimiento de la gramilla del Estadio Mágico González, además de la conferencia de prensa, mientras el juego está programado para el miércoles.