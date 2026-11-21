Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Terminó el juego entre el Pérez Zeledón y Saprissa, por la jornada 17 del torneo nacional. El resultado culminó con un 3-1 a favor de los morados.

¿Qué pasó en el partido?

Un pase largo de Mariano Torres encontró a Luis Paradela en el área, quien capitalizó la ocasión en el primer gol del partido.

Luego comenzó la noche de Andrey Soto, primero con un gran remate que puso el 2-0 al 36′.

Pérez descontó antes de marcharse al descanso, Rawy Rodríguez puso de cabeza el descuento al minuto 41′.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 68, un zapatazo al ángulo de Andrey Soto puso el 3-1 final y el segundo a su cuenta personal.

El Deportivo Saprissa se afianza en el liderato. Llega a 34 puntos y una diferencia de +18, cuatro goles y tres puntos más que su perseguidor más cercano, Cartaginés.

Por su parte, es casi un hecho que Pérez Zeledón finalizará en la última casilla del campeonato.