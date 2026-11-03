Saprissa es el segundo peor equipo desde la fecha 10 del campeonato

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El Deportivo Saprissa es el segundo peor equipo de la segunda vuelta del campeonato, con apenas cuatro puntos de 15 en disputa, igualado con el Inter San Carlos y superando solo por dos unidades a Pérez Zeledón.

Los dirigidos por Hernán Medford pasaron de ser líderes a ocupar la tercera casilla, en un cierre de segunda vuelta en el que el Sporting suma 10 puntos, seguido de Alajuelense, Cartaginés y Escorpiones.

Luis Javier Paradela señaló que han conversado sobre la necesidad de ser críticos consigo mismos para mejorar, en lugar de atribuir cada derrota de visita a la cancha sintética, y recordó que el equipo ha ganado otras veces en San Carlos, mientras un jugador afirmó que ya no depende de ellos, pero que seguirán luchando hasta el final y que ahora descansarán y se prepararán muy bien para el partido contra Heredia.

Los morados visitarán este jueves al Herediano en el estadio Carlos Alvarado, y Saprissa fue líder en 13 de las 14 jornadas previas del Apertura 2026.