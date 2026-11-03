Saprissa es el segundo peor equipo desde la fecha 10 del campeonato

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El Deportivo Saprissa es el segundo peor equipo de la segunda vuelta del campeonato, con apenas cuatro puntos de 15 en disputa, igualado con el Inter San Carlos y superando solo por dos unidades a Pérez Zeledón.
Los dirigidos por Hernán Medford pasaron de ser líderes a ocupar la tercera casilla, en un cierre de segunda vuelta en el que el Sporting suma 10 puntos, seguido de Alajuelense, Cartaginés y Escorpiones.
Luis Javier Paradela señaló que han conversado sobre la necesidad de ser críticos consigo mismos para mejorar, en lugar de atribuir cada derrota de visita a la cancha sintética, y recordó que el equipo ha ganado otras veces en San Carlos, mientras un jugador afirmó que ya no depende de ellos, pero que seguirán luchando hasta el final y que ahora descansarán y se prepararán muy bien para el partido contra Heredia.
Los morados visitarán este jueves al Herediano en el estadio Carlos Alvarado, y Saprissa fue líder en 13 de las 14 jornadas previas del Apertura 2026.