Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Saprissa enfrentará el clásico con dos bajas en defensa, ya que Acuña y Sinclair son duda para el domingo.

Las ausencias en la zona defensiva obligarían al cuerpo técnico a definir variantes para conformar la línea de fondo de cara al compromiso ante el tradicional rival.

El equipo morado continúa su preparación para el partido, en el que buscará sumar en la tabla y mantener su posición en la competencia nacional.

Hernán Medford, técnico del Saprissa, comenta que “esperamos que a partir de ahora tengamos la curva de nivel hacia arriba”.