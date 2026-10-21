Saprissa empata en El Salvador con Madriz como figura

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Terminó el juego en El Salvador. Luis Ángel Firpo y Saprissa empataron 0-0 en el primer partido del repechaje para clasificar a Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Qué pasó en el partido?

No hubo mayor diferencia entre ambos equipos, pero hubo uno de los dos que tuvo las más claras: Firpo.

Tanto en el primer tiempo como en el segundo, el cuadro Salvadoreño se encontró a Abraham Madriz como figura. El guardameta detuvo al menos cinco remates claros para mantener el marco en 0.

El cuadro morado no tuvo mayor generación de peligro. Sus tres atacantes salieron de cambio, igual que Mariano Torres.

Todo se definirá en Tibás.