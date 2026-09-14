Saprissa definirá futuro en Centroamérica y liderato en la primera vuelta ante Cartaginés y Herediano

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Saprissa definirá su futuro en Centroamérica y el liderato en la primera vuelta ante Cartaginés y Herediano, en una semana clave para Hernán Medford.

Medford afirma que “por este resultado no vamos a tener má o menos presión. La presión la asumimos”.

El equipo morado enfrenta dos compromisos decisivos que marcarán su rumbo en el torneo regional y en el campeonato nacional.

El técnico Hernán Medford afronta esta semana como un período determinante para las aspiraciones del Saprissa.