Saprissa definirá futuro en Centroamérica y liderato en la primera vuelta ante Cartaginés y Herediano

Semana clave para Hernán Medford.

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Saprissa definirá su futuro en Centroamérica y el liderato en la primera vuelta ante Cartaginés y Herediano, en una semana clave para Hernán Medford.

Medford afirma que “por este resultado no vamos a tener má o menos presión. La presión la asumimos”.

El equipo morado enfrenta dos compromisos decisivos que marcarán su rumbo en el torneo regional y en el campeonato nacional.

El técnico Hernán Medford afronta esta semana como un período determinante para las aspiraciones del Saprissa.