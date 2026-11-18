Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Deportivo Saprissa corre para tener disponible a Kendall Waston para el viaje a Pérez Zeledón.

El defensor sigue con un tratamiento conservador tras su último juego y los morados confían en habilitarlo para la visita, luego de la polémica convocatoria al Tricolor y del posterior parte médico del club.



Waston registra 10 juegos en el Apertura, 7 de ellos como titular, con 639 minutos, un gol y una asistencia.

Uno de los capitanes tibaseños apenas jugó 3 de 7 partidos posibles en el último mes, entre repechaje, la Centroamericana y el torneo nacional.

Saprissa suma tres días de trabajo en la actual semana para el juego del fin de semana en el sur del país.

El líder del campeonato ve los próximos compromisos como finales.

“En Pérez no es fácil sacar 3 puntos, pero son finales, así es como lo vemos”, declaró Kendall.

Añadió que la consigna es ganar donde tengan que jugar, porque se juegan muchísimas cosas y conocen la ventaja de tener el primer lugar.



Sobre el grupo, el jugador subrayó la unidad del plantel pese a las bajas por lesión o sanción.

“Lo principal, más allá de las bajas que haya, ya sea de lesión, de sanción, que el grupo está muy unido, estamos muy fuertes para esta fase final”, afirmó.

Añadió que como jugadores buscan respaldar al cuerpo técnico.