Saprissa cae en San Carlos y deja escapar puntos en el liderato

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Deportivo Saprissa perdió 2-1 ante San Carlos este domingo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, por la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026.

Los norteños aprovecharon su condición de local y golpearon en el primer tiempo. Kenneth Cerdas abrió el marcador al minuto 38, mientras que Raúl Vidal amplió la ventaja al 42’, para poner contra las cuerdas al equipo dirigido por Hernán Medford.

Saprissa intentó reaccionar en el complemento con el ingreso de Mariano Torres, Bancy Hernández y Keyshwen Arboine. Los cambios le dieron otra dinámica al conjunto morado.

Al minuto 68, Mariano Torres descontó con un remate de derecha dentro del área, luego de ganarle el espacio a la defensa norteña.

Sin embargo, el gol no fue suficiente para evitar la derrota tibaseña, que volvió a dejar puntos como visitante en el campeonato nacional.

El resultado representa un golpe para Saprissa, que tenía la oportunidad de despegarse de Sporting y Cartaginés en la lucha por el liderato.

Por su parte, San Carlos sumó tres puntos importantes en su pelea por regresar a los puestos de clasificación.