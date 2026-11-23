Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Deportivo Saprissa anunció la renovación del defensor panameño Fidel Escobar, quien continuará ligado al equipo morado hasta 2028.

El contrato del zaguero vencía en diciembre, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para extender su vínculo por dos años más.

El futbolista llegó a Saprissa en 2022 y se convirtió en uno de los capitanes del plantel.

“Me siento muy feliz de que se haya hecho posible esta renovación por dos años”, expresó el panameño, quien destacó el cariño que siente por la institución y su afición.

Durante su etapa con los tibaseños, Escobar ganó cuatro títulos de torneo nacional, una Copa, una Recopa y una Supercopa.

Tras superar una lesión durante este semestre, el defensor recuperó la titularidad en la zaga morada.