Saprissa acabó una racha de ocho juegos sin ganar en el Carlos Alvarado

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Saprissa venció 0 por 2 al Club Sport Herediano en el estadio Carlos Alvarado y acabó una racha de ocho juegos sin ganar, en el cierre de la jornada número 15 del Campeonato Nacional.

El partido se jugó en cancha sintética y el pitazo inicial estuvo a cargo del árbitro Steven Madrigal.

Newton Williams abrió el marcador al minuto 13, tras aprovechar un error en la salida del conjunto florense.

El panameño presionó, controló con pierna zurda y remató entre las piernas del guardameta Dani Carvajal para volver a anotar luego de más de tres meses de sequía.

En el minuto 37, Nick Bennette fue expulsado y dejó con 10 hombres al conjunto local, que ya tenía un resultado adverso.

En la etapa de complemento, al minuto 79, Joseph Mora aseguró el 0 por 2 con una anotación tras una asistencia más de Luis Javier Paradela en el torneo.

Williams agradeció el triunfo y destacó la concentración del equipo. “El profe me habla bastante, me aconseja, me dice que tenga paciencia, que tarde o temprano el fútbol premia y que siga trabajando”, declaró el panameño.