Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Saprissa ganó 14 veces la fase regular en 38 torneos cortos del Campeonato Nacional y está cerca de cumplir uno de sus objetivos del semestre: ganar la clasificación general.

Los morados, que por diferencia de gol ocupan la primera casilla respecto a Cartaginés, buscarán este sábado ante Inter San Carlos conseguirlo, luego de que la última vez que terminaron como los mejores fue en el 2024.

El grupo se puso el objetivo de terminar en primer lugar y el partido que viene el sábado es importantísimo para cerrarlo en casa y que la fase final se juegue en el Saprissa, en un compromiso que arrancará a las 7 de la noche.