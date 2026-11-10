Sangre nueva en La Sele: cuatro futbolistas buscan jugar su primer partido

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Cuatro futbolistas de la convocatoria de la Selección Nacional buscan su debut en partidos oficiales durante la gira por Sudamérica.

Los amistosos contra Ecuador y Argentina llenan de ilusión a estos jugadores, que nunca han disputado un encuentro clase A con la Tricolor.

El entrenador Bryan Ruiz pretende darle minutos a la mayoría de los convocados en esta gira.

Los futbolistas sin minutos clase A en el conjunto nacional son Diego Mesén, Gabriel Leyva, Gian Mauro Morera y Byron Mora.

De ellos, Mesén, defensor del Cartaginés, y Leyva, volante creativo de Sporting, tienen su primer llamado a una selección mayor.

Mientras que Mora y Morera ya fueron parte del conjunto nacional en otras convocatorias.

Diego Mesén describió el llamado como una oportunidad de mucha responsabilidad. “Sabemos que son rivales de mucha exigencia con jugadores top”, declaró.

Además, señaló que pasó por todos los procesos menores de selección y que ahora le toca un llamado a la mayor que tanto había esperado.