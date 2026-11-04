(FOTOS) Un secreto de 115 millones de años: descubren rastros de sangre de un dinosaurio

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un equipo internacional liderado por la Universidad Curtin, en Australia, descubrió rastros de sangre de un dinosaurio de 115 millones de años.

Los científicos analizaron huesos del Aratasaurus museunacionali, un terópodo que hallaron en el noreste de Brasil.

La universidad anunció el descubrimiento este 3 de noviembre. Además, la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publicó la investigación.

¿Cómo identificaron la sangre de un dinosaurio?

Los investigadores encontraron glóbulos rojos mineralizados dentro de los canales vasculares de los huesos.

Asimismo, detectaron moléculas derivadas del hemo, un componente de la hemoglobina que participa en el transporte de oxígeno.

El análisis también identificó aminoácidos del colágeno.

Según Curtin, estas evidencias permitieron confirmar químicamente restos de sangre fosilizada dentro de las células.

Un mineral ayudó a conservar los rastros

La hausmannita favoreció la conservación de las estructuras celulares y sus componentes moleculares durante millones de años.

Por otra parte, el equipo considera que un enterramiento rápido, en un ambiente con poco oxígeno y abundantes microorganismos, facilitó esta preservación excepcional.

La investigadora Kliti Grice destacó que el hallazgo abre nuevas posibilidades para estudiar la fisiología, el metabolismo y los niveles de actividad de animales extintos que habitaron nuestro planeta.

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