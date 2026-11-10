Sectores de San José y Heredia no tendrán luz este miércoles

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en sus plataformas digitales varios cortes programados del servicio eléctrico para este miércoles 11 de noviembre.
Las suspensiones se realizarán en los siguientes sectores:
Finalmente, la entidad explicó que la razón detrás de la falta de luz, será mantenimientos y obras por contrato.
Por: Camila Rosales Méndez
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