Sectores de San José y Heredia no tendrán luz este miércoles

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en sus plataformas digitales varios cortes programados del servicio eléctrico para este miércoles 11 de noviembre.

Las suspensiones se realizarán en los siguientes sectores:

San José, Desamparados, San Antonio: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. (parcial).

Heredia, Santo Domingo, Tures: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (parcial).

Heredia, Santa Bárbara, Jesús: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (parcial).

Finalmente, la entidad explicó que la razón detrás de la falta de luz, será mantenimientos y obras por contrato.

Por: Camila Rosales Méndez

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