Sectores de San José y Heredia no tendrán luz este lunes

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en su sitio web oficial dos suspensiones programadas del servicio eléctrico para este lunes 9 de noviembre.

Los sectores sin luz:

Según indica la entidad, los trabajos se realizarán en los siguientes sectores:

San José

Santa Ana, Piedades: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Heredia

Santa Bárbara, Santo Domingo: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Finalmente, las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Por: Camila Rosales Méndez

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