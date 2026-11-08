Sectores de San José y Heredia no tendrán luz este lunes

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en su sitio web oficial dos suspensiones programadas del servicio eléctrico para este lunes 9 de noviembre.
Según indica la entidad, los trabajos se realizarán en los siguientes sectores:
San José
Heredia
Finalmente, las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.
Por: Camila Rosales Méndez
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