Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, por medio de sus plataformas oficiales, sobre suspensiones del servicio eléctrico en sectores de San José y Alajuela.

Zonas con suspensión eléctrica

Según indicó la entidad, las interrupciones programadas para este jueves 22 de octubre son las siguientes:

San José, Central, Pavas: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., por obras de redes eléctricas.

de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., por obras de redes eléctricas. San José, Aserrí, Salitrillos: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., por la construcción de obras eléctricas.

de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., por la construcción de obras eléctricas. Alajuela, San Rafael, barrio Nazaret: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., por obras de redes eléctricas.

Se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante los horarios de suspensión.

Por: Camila Rosales Méndez

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