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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, por medio de sus plataformas oficiales, sobre suspensiones del servicio eléctrico en sectores de San José y Alajuela.
Según indicó la entidad, las interrupciones programadas para este jueves 22 de octubre son las siguientes:
Se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante los horarios de suspensión.
Por: Camila Rosales Méndez
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