Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

AD San Carlos suma seis años sin vencer a la Liga Deportiva Alajuelense como local ya que su última victoria fue en noviembre de 2020, en el estadio Carlos Ugalde, con un gol de Rachid Chirino.



Desde entonces pasaron 12 torneos cortos y 11 partidos con invicto rojinegro.

El balance es de 0 victorias sancarleñas, 5 empates y 6 triunfos alajuelenses, con 6 goles norteños y 16 anotaciones rojinegras.



“El grupo está muy unido, está muy fuerte, tiene muchas ganas de que llegue el partido”, declaró el portero José David Vega. San Carlos sumó 13 de 24 puntos como local en este campeonato.



De aquella última victoria solo quedan los volantes Cristian Martínez y Roberto Córdoba, y los delanteros Jeffrey Valverde y Jorman Aguilar.

En aquel partido, Justin Campos estaba en el banquillo sancarleño y Andrés Carevic del lado liguista.



San Carlos tiene la motivación de ganar en la primera vuelta de este torneo pues el grupo mantiene la esperanza de llegar vivo a la última jornada para pelear por la clasificación.