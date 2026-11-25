Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

San Carlos lanza la campaña “Volvamos a soñar” para motivar a su afición a que llegue a alentar al equipo frente a Alajuelense este fin de semana, en busca de un cupo en semifinales que no alcanza desde el 2024, cuando llegó a esa instancia en ambos torneos cortos pero cayó ante Saprissa.

Los Toros del Norte necesitan los tres puntos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez para ser semifinalistas, y para ello ya colocaron el 50 % de las entradas para un aforo de 4000 personas, por lo que quedan aproximadamente 2000 boletos disponibles en el sitio web www.torosticket.com y en las boleterías del estadio de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

San Carlos tiene un 54 % de rendimiento en su estadio en este torneo y afrontará el partido contra Alajuelense con equipo completo.

