Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

San Carlos enfrentará al Saprissa sin su goleador, Brian Martínez, quien está fuera por un desgarro muscular que lo marginará de los próximos compromisos del equipo norteño.

La ausencia del atacante representa una baja significativa para el conjunto sancarleño, que deberá rearmar su ofensiva para el duelo ante los morados.

El cuerpo técnico evalúa las alternativas disponibles en la plantilla para suplir la ausencia del delantero en el partido venidero.

Sandro Alfaro, asistente técnico de San Carlos, asegura que “el perder jugadores da para que otros también den un paso adelante y quieran mostrarse al entrenador”.