San Carlos empata ante Peréz Zeledón y complica su clasificación

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Terminó el juego entre AD San Carlos ante Pérez Zeledón, por la jornada 16 del torneo nacional. El resultado culminó con un 1-1.

¿Qué pasó en el partido?

El encuentro se mantuvo muy parejo durante en el primer tiempo y ninguno de los dos equipos se hizo daño.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 66, los visitantes reaccionaron con la anotación de Wilber Rentería.

A pesar de los intentos para remontar el partido, los dirigidos por Walter Centeno pudieron concretar la anotación al minuto 90, tras un disparo de Raúl Vidal.

El conjunto San Carleño pudo darle empatar el marcador como local.

Con este resultado, los generaleños asumen la décima posición del torneo con 11 puntos mientras los norteños se quedaron con 26 unidades, de momento, en la quinta casilla del Apertura 2026.

Escrito por: Daniel Palma Durán.