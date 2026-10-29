Salud trabaja en la etapa final del reglamento sobre enfermedades raras o poco frecuentes

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Ministerio de Salud se encuentra en la etapa final de redacción del reglamento sobre enfermedades raras o poco frecuentes, con la meta de tenerlo listo en enero de 2027 para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes.

De forma paralela, en setiembre de este año comenzó a funcionar el Registro Nacional de Personas con Enfermedades Raras, el cual está a cargo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).