Salud renal: señales para reconocer una posible infección

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Una infección de riñón se puede confundir con afecciones que provocan síntomas urinarios o dolor en la espalda baja y el abdomen, como la cistitis, las piedras en el riñón, el dolor lumbar e incluso la apendicitis.

El Dr. Fabio Hernández Fonseca, especialista en nefrología y medicina interna, explica que una infección de riñón se distingue de otras porque se acompaña de fiebre, escalofríos, dolor en espalda baja, ardor o urgencia urinaria.

El especialista detalla que la infección de vejiga causa ardor al orinar, urgencia y dolor en la parte baja del abdomen, mientras que la infección de riñón ocurre cuando la bacteria asciende desde la vejiga y provoca fiebre, escalofríos, vómitos y dolor lumbar profundo.