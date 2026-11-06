Salud refuerza vigilancia por malaria tras registrar 40 casos locales

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia sobre posibles focos de malaria y refuerza las acciones de control ante 40 casos de transmisión local registrados a la fecha.

Los esfuerzos de prevención y detección se concentran principalmente en las zonas fronterizas del país.

Las autoridades sanitarias buscan identificar oportunamente nuevos contagios y evitar que la enfermedad se extienda a otras comunidades.

Como parte de las medidas, la institución trabaja en la realización de más pruebas para detectar posibles enfermos, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante la aparición de nuevos focos.

Las acciones incluyen la incorporación de pruebas rápidas y la administración masiva de medicamentos antimaláricos.

También contemplan la capacitación y el despliegue de colaboradores voluntarios que llevan las pruebas diagnósticas hasta fincas, pulperías y otros lugares de difícil acceso, según detalló Jennifer Gonzáles, dirección de vigilancia de la salud en una visita a la zona fronteriza con Panamá.

El Ministerio de Salud mantiene además un seguimiento constante de las zonas consideradas de mayor riesgo y la administración de medicamentos.

A quienes viven o se desplazan a zonas con presencia de malaria, las autoridades recomiendan acudir oportunamente a los servicios de salud si presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar general.